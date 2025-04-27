Победителя определит торговая война

В Канаде 28 апреля состоятся внеочередные федеральные выборы. Исходя из опросов, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы либералов и правительства Марка Карни. Став премьером лишь в марте, он решил рискнуть и объявить досрочное голосование, воспользовавшись неблагоприятным для страны, но благоприятным для собственного рейтинга моментом — торговой войной, объявленной Канаде лидером соседних США Дональдом Трампом. Впрочем, в силу богатого политического опыта нельзя списывать со счетов и главу оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра, чья партия уступает соперникам порядка 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Марк Карин на предвыборном митинге либералов в Лондоне (провинция Онтарио) (26 апреля 2025 года)

Фото: Carlos Osorio / Reuters Премьер Марк Карин на предвыборном митинге либералов в Лондоне (провинция Онтарио) (26 апреля 2025 года)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Парламентские выборы в Канаде должны были пройти лишь в октябре 2025 года. Однако Марк Карни, лишь в марте сменивший подавшего в отставку Джастина Трюдо на посту лидера Либеральной партии и, как следствие, премьера, счел, что голосование лучше провести досрочно.

Расчет оказался верен: на фоне торговой войны с США рейтинг либералов, до отставки Джастина Трюдо составлявший рекордно низкие 16%, уверенно пошел вверх.

К нынешнему моменту, по данным большинства опросов, правящая партия пользуется поддержкой около 42% избирателей, тогда как рейтинг Консервативной партии во главе с Пьером Пуальевром, еще в начале года считавшейся бесспорным фаворитом, достигает 38%.

Во многом такая рокировка электоральных настроений случилась благодаря фигуре Марка Карни. Занимая в прошлом пост главы Центробанка Канады, он помог стране не просто пережить финансовый кризис 2008 года, но и справиться с ним куда быстрее, чем многие другие страны. В 2013 году Марк Карни возглавил Банк Англии, став первым иностранцем на этой должности, что также прибавило очков его репутации хорошего финансиста.

Таким образом, уже на старте предвыборной кампании Марк Карни предстал опытным финансистом, прошедшим испытания кризисами, что стало очень своевременным в разгар торговой войны, которую Дональд Трамп развязал в том числе и против Оттавы.

4 марта США ввели в действие 25-процентные тарифы на импорт товаров из Канады, а 12 марта Трамп объявил об аналогичных пошлинах на канадские сталь и алюминий — важнейший источник дохода для страны. В ответ премьер Канады обещал ввести ответные меры против американских товаров и сосредоточиться на диверсификации торговых отношений, снизив зависимость страны от Штатов.

«Мы сталкиваемся с самым значительным кризисом в нашей жизни из-за неоправданных действий президента Трампа... Нашим ответом должно стать построение сильной экономики и более безопасной Канады»,— уверенно заявил канадский премьер на одном из предвыборных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер консерваторов Пьер Пуальевр на митинге в городке Делта (провинция Британская Колумбия)

Фото: Jennifer Gauthier / File Photo / Reuters Лидер консерваторов Пьер Пуальевр на митинге в городке Делта (провинция Британская Колумбия)

Фото: Jennifer Gauthier / File Photo / Reuters

Параллельно с этим президент США сумел заметно омрачить до того вполне дружественные отношения с соседней страной своими заявлениями о том, что Канада должна стать 51-м штатом Америки. Неудивительно, что после своего назначения на должность премьера Марк Карни, вопреки традиции, полетел не в Штаты, а в Великобританию и Францию. И пообещал не проводить встречи с Трампом, пока тот не признает канадский суверенитет.

Впрочем, несмотря на хорошие шансы Марка Карни на победу, она ему далеко не гарантирована.

Нынешний лидер либералов не был проверен как политик — в отличие от 45-летнего Пьера Пуальевра, который, несмотря на относительно молодой возраст, обладает гораздо большим политическим опытом.

В 20 лет нынешний глава консерваторов выиграл конкурс на лучшее эссе по теме «Став премьер-министром, я бы…», получив за него главный приз в $20 тыс. Уже в 25 лет он был избран в Палату общин, а в 2013–2015 годах поочередно занимал посты министра демократических реформ и министра занятости и социального развития. В сентябре 2022 года возглавил Консервативную партию Канады.

Став лидером главной оппозиционной силы, он тут же принялся критиковать оппонентов-либералов, которых он окрестил «радикальными социалистами», практически за все и сразу. Пьер Пуальевр выступал за снижение бюджетных расходов и налогов, развитие энергетического сектора, ужесточение уголовного законодательства, недопущение трансгендеров в женский спорт.

За свою несколько агрессивную манеру лидер консерваторов снискал прозвище «канадский Трамп», что отчасти нашло отражение даже в названии его нынешнего предвыборного плана Canada first. В нем Пуальевр предложил, в частности, ввести ответные пошлины в отношении США, а полученные от этого средства отправить на поддержку рабочих, восстановление вооруженных сил Канады и контроль над государственной границей.

«Я буду настаивать, чтобы президент США признал независимость и суверенитет Канады. Я буду настаивать, чтобы он прекратил облагать тарифами нашу нацию, и в то же время я буду укреплять нашу страну, чтобы мы могли твердо стоять на ногах и противостоять американцам там, где это необходимо»,— заявил Пьер Пуальевр в первой предвыборной речи.

Меж тем главный герой канадской предвыборной шумихи — Дональд Трамп — уже дал понять, что ему нет дела до того, кто станет новым премьер-министром Канады.

Лариса Орлова