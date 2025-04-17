Марку Карни язык не помеха

Действующий премьер-министр Канады и лидер либералов Марк Карни столкнулся с первой трудностью в ходе стартовавшей в стране предвыборной кампании. Его дебаты с конкурентами проходят на двух языках, английском и французском. В последнем политик оказался не силен. Тем не менее кандидат от Либеральной партии опережает конкурентов, что казалось немыслимым еще несколько месяцев ранее. Если господину Карни удастся сохранить лидерство в ближайшие полторы недели, то, вероятно, именно он возглавит переговоры по тарифам с американским президентом Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Evan Buhler / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Evan Buhler / Reuters

В Канаде, где около 20% населения страны говорят на французском, давно действует система проведения дебатов на двух языках. 36-дневный период агитации перед внеочередными выборами в парламент, запланированными на 28 апреля, исключением не стал. В среду, 16 апреля, прошли первые дебаты на французском, а днем позднее — уже на английском. Для новоиспеченного премьера, который чуть больше месяца назад пришел к власти, первый день словесного поединка стал настоящим испытанием.

Помимо лидера либералов Марка Карни и его главного противника от консерваторов Пьера Пуальевра в дебатах участвовали лидер новых демократов Джагмит Сингх и председатель «Квебекского блока» Ив-Франсуа Бланше.

В первые же минуты дебатов стало ясно, что господин Карни лишен возможности свободно выражать свои идеи, все остальные участники дискуссии знают французский гораздо лучше него. Бывший финансист без политического опыта говорил простыми предложениями, отрывисто и порой просто не мог быстро реагировать на выпады оппонентов. Это не могло не разочаровать жителей франкоговорящего Квебека, где большинство склоняется на сторону либералов. Тем не менее даже в такой ситуации господину Карни удалось донести основные мысли до аудитории.

Началась дискуссия жарко: модератор сразу же спросил про отношения с президентом США Дональдом Трампом, чья тарифная война и угрозы аннексии страны значительно повлияли на политическую атмосферу в Канаде.

Пока господин Пуальевр напоминал о провалах либералов в отношениях с США при экс-премьере Джастине Трюдо, Марк Карни отстаивал свою кандидатуру как единственного экономически подкованного переговорщика. «Ты прямо как Джастин Трюдо»,— утверждал лидер консерваторов. «Вопрос в том, кто преуспеет в противостоянии с Дональдом Трампом»,— парировал премьер. Он напомнил, что американский президент «уважает людей, которые понимают мир и то, как работает частный сектор». А кто может понимать частный сектор лучше, чем господин Карни, возглавлявший ранее центральные банки Канады и Великобритании.

Немаловажной оказалась и внутренняя повестка: в Канаде довольно остро стоит жилищный вопрос. Строительный сектор пока не может угнаться за ростом населения. Налоги также были в центре повестки. Господин Пуальевр по инерции винил в сложившейся ситуации экс-премьера Трюдо и делал ставку на разрешение накопившихся проблем и усиление страны изнутри — тогда она сможет противостоять угрозам президента США. При этом он напоминал: смена лидера либералов не говорит о смене курса партии. В этом его поддерживали и новые демократы, которые ранее оказывали поддержку правительству Трюдо, и «Квебекский блок».

Господин Карни же делал ставку на себя самого как на новое лицо с компетенциями, которые сыграют решающую роль в отношениях с некогда главным союзником на ближайшие годы. Своему главному сопернику он припоминал симпатии к президенту Трампу и его курсу.

Именно схожесть риторики господина Пуальевра с лозунгами трампистов, которая помогала Консервативной партии лидировать с большим отрывом от правящей Либеральной партии на протяжении года, сыграла с ним злую шутку.

Его нарратив оказался неактуален и даже в какой-то степени токсичен с приходом нового президента США в Овальный кабинет.

Фактически в Канаде сложилась ситуация идеального шторма: нападки господина Трампа на суверенитет страны, отставка Джастина Трюдо и последующие выборы нового лидера либералов за считаные месяцы кардинально изменили расклад сил. Если в начале января 2025 года, по данным канадского CBS News, в среднем соцопросы показывали 44% поддержки у консерваторов и лишь 20% — у либералов, то к 16 апреля 44% поддержки было уже у либералов, и только 38% — у консерваторов. Пока CBS News дает 85% вероятности того, что большинство в нижней палате парламента получат либералы.

Вероника Вишнякова