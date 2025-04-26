Что известно о сильном взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. Главное

В порту на юге Ирана произошел сильнейший взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и пострадали 516 человек. Точные место и причину взрыва можно будет установить после ликвидации возгорания, но уже сейчас его сравнивают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Все самое важное об инциденте в порту Ирана — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters