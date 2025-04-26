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Что известно о сильном взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. Главное
В порту на юге Ирана произошел сильнейший взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и пострадали 516 человек. Точные место и причину взрыва можно будет установить после ликвидации возгорания, но уже сейчас его сравнивают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Все самое важное об инциденте в порту Ирана — в подборке «Ъ».
Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters
- Около 12:20 (12:00 мск) в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном недалеко от города Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, начался пожар, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Он стал быстро распространяться и спровоцировал взрыв из-за сильной жары и скопления легковоспламеняющихся веществ.
- Погибли по меньше мере четыре человека, пострадали более 500 человек, сообщило агентство Mehr.
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших.
- Посольство России выразило соболезнования в связи с произошедшим. Информации о пострадавших россиянах не поступало, уточнили там.
- Данные о месте взрыва противоречивы. Местные СМИ пишут, что взрыв произошел в административном здании, городская таможня утверждает, что инцидент случился на складе опасных грузов и химикатов. Агентство Fars со ссылкой на гостелевидение Ирана сообщает, что взорвались несколько контейнеров с химикатами, хранящихся в районе причала порта.
- Причиной инцидента мог стать взрыв топливного резервуара, из-за чего были повреждены портовые здания. Очевидцы рассказывают о выбитых окнах в радиусе нескольких километров. Работа порта приостановлена, над городом закрыто воздушное движение, сообщило агентство Tasnim.
- Государственное телевидение Ирана сообщило, что причиной взрыва могла стать халатность при хранении легковоспламеняющихся материалов.
- Ведется расследование инцидента, усилены меры безопасности в портах и на промышленных объектах провинции Хормозган, где прогремел взрыв.
- Интенсивность и масштаб взрыва в порту СМИ сравнивают со взрывом в порту Бейрута в августе 2020 года, в результате которого погибло более 200 человек.
- Порт Шахид-Раджаи — крупнейший контейнерный порт Ирана.