Шесть человек пропали без вести в результате взрыва в порту Ирана

В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи без вести пропали шесть человек, передает Asriran. Еще как минимум восемь человек погибли. Количество пострадавших увеличилось до 750.

Взрыв в порту в городе Бендер-Аббас произошел около 12:20 по местному времени (12:00 мск). Повреждены здания в радиусе нескольких километров. Работа порта приостановлена.

Таможенная служба Ирана сообщала, что взрыв произошел на складе с химикатами. Правительство страны заявляло, что его точные причины пока не известны.