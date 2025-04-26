МВД Ирана сообщило о распространении огня в порту

Министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени сообщил, что в порту Шахид-Раджаи, где днем произошел сильный взрыв, усилился пожар. Огонь перекинулся на другие контейнеры из-за сильного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Razieh Pudat / ISNA / AP Фото: Razieh Pudat / ISNA / AP

«Все ведомства объединились. Надеемся, что сможем взять пожар под контроль в течение следующих нескольких часов. Из-за сильного ветра огонь перекидывается с контейнера на контейнер, что затрудняет его контроль»,— сказал Эскандер Моамени (цитата по Tasnim).

Как добавил глава МВД, вокруг места взрыва были размещены пустые контейнеры, чтоб предотвратить дальнейшее распространение огня. Он также сказал, что к тушению привлечены спасатели из разных провинций Ирана.

Взрыв в крупнейшем порту Ирана произошел днем сегодня, 26 апреля. Повреждены здания в радиусе нескольких километров. Погибли как минимум восемь человек, около 750 пострадали. Пропавшими без вести числятся еще шесть человек. Работа порта приостановлена.

Взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. Правительство Ирана заявляло, что его точные причины пока не известны. Минздрав страны предупредил о рисках выброса аммиака, диоксида серы и азота.