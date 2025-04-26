Посольство: россиян нет среди пострадавших при взрыве в порту Ирана
Посольство России в Тегеране сообщило, что не получало сведений о пострадавших россиянах в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. По последним данным, там погибли пять человек, еще более 500 пострадали.
Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters
«К счастью, информации о пострадавших россиянах не выявлено. Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме. Сочувствуем семьям погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а иранским спасателям — терпения и удачи»,— сообщило диппредставительство ТАСС.
Посольство России также выразило «глубокие соболезнования дружественному иранскому народу и правительству». Ведомство добавило, что незамедлительно направит в Москву любые запросы о какой-либо помощи.
Днем в порту города Бендер-Аббас произошел взрыв. Повреждены здания в радиусе нескольких километров. Правительство сообщило, что взрыв произошел на складе с химикатами.