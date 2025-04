Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 1100

В результате взрыва в иранскому порту Шахид-Раджаи погибли 25 человек, сообщает IRIB. Еще 1139 человек пострадали.

«Пожар локализован на 80%, продолжаются работы по локализации оставшихся 20%»,— заявила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. По ее словам, ситуация находится под контролем. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре.

The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что взрыв мог произойти из-за перхлората натрия, используемого в твердом ракетном топливе. Associated Press пишет, что причиной взрыва стало неправильное хранение вещества. Порт получил это ракетное топливо в марте.

Взрыв произошел вчера, 26 апреля. Звук был слышен в том числе на острове Кешм, который находится в 26 км от места взрыва. Шахид-Раджаи — крупнейший порт Ирана, через которых проходит большинство транзитных грузов. После взрыва он приостановил работу.