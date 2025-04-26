При взрыве в порту Ирана пострадали 195 человек

На территории иранского морского порта Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге страны прогремел взрыв. В результате пострадали 195 человек, сообщает агентство Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Doovare_Loor Фото: @Doovare_Loor

Пострадавших доставили в больницу. Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (12:00 мск). Взрыв был слышен в островном городе Кешм в Персидском заливе.

Агентство Tasnim называло возможной причиной инцидента взрыв топливного резервуара, из-за чего были повреждены портовые здания. Работа порта приостановлена.