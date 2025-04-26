Герасимов: российская армия контролирует более 90 кв. км в Сумской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области Украины. По его словам, под контроль России перешли уже четыре населенных пункта. В общей сложности российская армия контролирует там более 90 кв. км территории, уточнил господин Герасимов.

14 марта администрация Сумской области начала эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской общинах. В марте Минобороны РФ сообщало о взятии села Веселовка в Сумской области, в апреле — села Басовка и населенного пункта Журавка.

Сегодня, 26 апреля, Кремль объявил, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Бои с украинской армией в российском регионе продолжались с 6 августа 2024 года. Господин Путин заявил, что «авантюра киевского режима полностью провалилась», и ВСУ понесли огромные потери.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».