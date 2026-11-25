Импорт подержанных машин в РФ за январь—октябрь 2026 года упал на 4%
Россия за январь—октябрь 2026 года импортировала 368,4 тыс. легковых машин с пробегом — на 4% меньше, чем за те же месяцы 2025-го. Данные опубликовал в Telegram глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Статистика охватывает автомобили старше трех лет.
Праворульные машины стали ввозить чаще, чем леворульные. Из Японии ввезли 218,2 тыс. праворульных машин, что на 19,2% больше год к году. Импорт леворульных автомобилей составил 150,2 тыс., снизившись на 24,8%. По словам господина Целикова, поставки из Южной Кореи и Белоруссии существенно сократились, а из Китая продолжают расти.
На Toyota пришлось 33,2% ввезенных праворульных автомобилей, на Honda — 29,6%. За ними расположились Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%). Среди машин с левым рулем Volkswagen занял первое место с долей 20%. Далее идут Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).
По оценке Сергея Целикова, за весь 2026 год объем ввоза подержанных легковых машин в Россию может снизиться на 6–10%. В основе прогноза — высокая база сравнения в четвертом квартале 2025 года и наблюдаемое сейчас сокращение поставок.