Праворульные машины стали ввозить чаще, чем леворульные. Из Японии ввезли 218,2 тыс. праворульных машин, что на 19,2% больше год к году. Импорт леворульных автомобилей составил 150,2 тыс., снизившись на 24,8%. По словам господина Целикова, поставки из Южной Кореи и Белоруссии существенно сократились, а из Китая продолжают расти.