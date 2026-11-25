57-ю ракетку мира Риндеркнеша могут дисквалифицировать на четыре года
Французский теннисист Артюр Риндеркнеш может быть отстранен на четыре года за отказ от прохождения допинг-теста. Об этом сообщает газета L’Equipe.
По данным источника, инцидент произошел в начале лета. Допинг-офицер без предупреждения приехал к спортсмену, когда тот торопился на поезд. L’Equipe пишет, что между сторонами могло произойти недопонимание из-за языкового барьера. Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) проводит расследование.
31-летний Риндеркнеш написал в соцсетях, что «отвергает обвинения». «Я обратился с просьбой о рассмотрении и разрешении дела независимым трибуналом, которому представлю полную информацию о ситуации»,— заявил он. Также спортсмен подчеркнул, что никогда не употреблял запрещенные вещества и «добился всего упорным трудом».
Француз занимает 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим достижением Артюра Риндеркнеша на турнирах Большого шлема в одиночном разряде стал выход в четвертый круг US Open-2025.