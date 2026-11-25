31-летний Риндеркнеш написал в соцсетях, что «отвергает обвинения». «Я обратился с просьбой о рассмотрении и разрешении дела независимым трибуналом, которому представлю полную информацию о ситуации»,— заявил он. Также спортсмен подчеркнул, что никогда не употреблял запрещенные вещества и «добился всего упорным трудом».