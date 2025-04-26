Путин: авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась

Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в боях с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении разгрома украинских вооруженных сил в регионе. По словам господина Путина, «авантюра киевского режима полностью провалилась».

Он заявил, что ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных штурмовых подразделений, оснащенных западными образцами техники. По его мнению, разгром украинской армии в Курской области, «безусловно, отразится на всей линии боевого соприкосновения». «Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима»,— считает Владимир Путин.

Бои с ВСУ в Курской области продолжались с 6 августа 2024 года. 19 марта 2025-го господин Путин заявил, что армия России завершает разгром противника в курском приграничье. 19 апреля Минобороны отчиталось, что российские войска освободили населенный пункт Олешня. В тот же день начальник Генштаба ВС РФ сообщил президенту, что освобождено 99,5% территорий Курской области.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».