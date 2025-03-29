Российские войска заняли населенный пункт в Сумской области

ВС России заняли село Веселовка в Сумской области Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. Село находится в 3 км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Сумская область на севере и востоке граничит с Курской областью России, в которой с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ. 12 марта 2025-го начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что российская армия зашла в приграничный с Курской областью регион. 14 марта администрация Сумской области объявила об эвакуации жителей из восьми населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской общинах.

О развитии ситуации на границе — в материале «Ъ» «Приграничье возможностей».