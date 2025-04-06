Минобороны сообщило о взятии села Басовка в Сумской области

Вооруженные силы России освободили село Басовка в Сумской области. Об этом сообщила сегодня, 6 апреля, днем пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт взят в ходе наступательных действий группировки войск «Север». Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Турья, Марьино, Угроеды, Проходы, Шевченково и Миропольское Сумской области.

29 марта Минобороны сообщало о взятии села Веселовка в Сумской области Украины. Сумская область на севере и востоке граничит с Курской областью России, в которой с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ.

12 марта начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что российская армия зашла в приграничный с Курской областью регион. 14 марта администрация Сумской области объявила об эвакуации жителей из восьми населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской общинах.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».