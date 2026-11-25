Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2026» стала участница из Пуэрто-Рико
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2026» стала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико, передает журнал Hola!. Финал 75-го, юбилейного, состязания проходил в пуэрториканской столице — Сан-Хуане. За корону боролись 116 участниц из разных стран и территорий.
Дженнифер Баррето имеет степень бакалавра психологии, также окончила магистратуру по направлению «психология и социальная работа». В 2021 году начала работать на военной базе Форт-Кавасос в Техасе. Там Дженнифер Баррето помогала жертвам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, а также работала с семьями военнослужащих.
Россию на конкурсе представляла 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. В топ-30 участниц «Мисс Вселенной» ей войти не удалось. В соцсетях девушки указано, что она семикратная чемпионка России по чир-спорту, журналист и модель. Сейчас Александра Сташкевич учится на факультете журналистики в Тюменском государственном университете.
В прошлом году финал «Мисс Вселенной» проходил в Бангкоке, Таиланд. Звание получила 25-летняя мексиканка Фатима Бош Фернандес. В конкурсе участвовали девушки из 120 стран.