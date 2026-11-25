Дженнифер Баррето имеет степень бакалавра психологии, также окончила магистратуру по направлению «психология и социальная работа». В 2021 году начала работать на военной базе Форт-Кавасос в Техасе. Там Дженнифер Баррето помогала жертвам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, а также работала с семьями военнослужащих.