Кремль: операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции в Курской области. По словам господина Герасимова, регион полностью освобожден от вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения»,— сказал господин Путин.

По его словам, завершение операции в Курской области способствует дальнейшим действиям российской армии на других участках фронта и приближает полный разгром противника. Глава государства поздравил личный состав и командиров ВС РФ. «Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России»,— добавил Владимир Путин.

Бои с ВСУ в Курской области начались 6 августа 2024 года. Последним освобожденным от ВСУ населенным пунктом региона стал Горналь.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».