В ФПК пояснили, что поезда следуют через участок Денежниково—Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. Пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза, добавил перевозчик.