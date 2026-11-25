В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов
Из-за ухудшения погодных условий 35 поездов дальнего следования задерживаются в пути в Рязанской области. Максимальное время опоздания составляет 11 часов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
В ФПК пояснили, что поезда следуют через участок Денежниково—Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. Пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза, добавил перевозчик.
В Рязанской области из-за непогоды упавшие деревья повредили линии электропередачи. Это также привело к задержкам поездов в Крыму. По всему региону оказались обесточены 106 населенных пунктов.