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Главное из доклада Герасимова об освобождении Курской области и разгроме ВСУ

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил профессионализм бойцов КНДР, помогавших росийским военным согласно Договору между РФ и КНДР о всеобъемлющей помощи, и рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Главные выдержки из доклада господина Герасимова — в подборке «Ъ».

  • Сегодня освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь, разгром ВСУ завершен.
  • ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих.
  • Планы ВСУ по остановке продвижения ВС РФ в Донбассе провалились.
  • При операции с трубой в Курской области оборона ВСУ рухнула, начался хаотичный отход, за 5 дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза.
  • Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ.
  • В районах Курской области проверяются заброшенные строения и леса на предмет оставшихся одиночных солдат ВСУ.
  • Полностью проверены и очищены от мин 19 населенных пунктов Курской области.
  • Создается зона безопасности в Сумской области, освобождены 4 населенных пункта, контролируются более 90 кв. км.
  • Группировкой «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе Поповки Белгородской области.

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