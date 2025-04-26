Главное из доклада Герасимова об освобождении Курской области и разгроме ВСУ

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил профессионализм бойцов КНДР, помогавших росийским военным согласно Договору между РФ и КНДР о всеобъемлющей помощи, и рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Главные выдержки из доклада господина Герасимова — в подборке «Ъ».

Сегодня освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь, разгром ВСУ завершен.

ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих.

Планы ВСУ по остановке продвижения ВС РФ в Донбассе провалились.

При операции с трубой в Курской области оборона ВСУ рухнула, начался хаотичный отход, за 5 дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза.

Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ.

В районах Курской области проверяются заброшенные строения и леса на предмет оставшихся одиночных солдат ВСУ.

Полностью проверены и очищены от мин 19 населенных пунктов Курской области.

Создается зона безопасности в Сумской области, освобождены 4 населенных пункта, контролируются более 90 кв. км.

Группировкой «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе Поповки Белгородской области.