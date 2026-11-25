Следствие попросило арестовать Чибиса по обвинению в хищении 1 млрд рублей
Следственный департамент МВД России попросил суд арестовать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по обвинению в растрате на сумму более 1 млрд руб. и в одном эпизоде получения взятки. Ходатайство поступило в Мещанский районный суд Москвы, следует из карточки дела.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Ему инкриминируется хищение более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области, а также растрата более 1 млрд руб. бюджетных средств Минтранса региона. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Вину чиновник ни по одному эпизоду не признал.
Как ранее писал «Ъ», показания о передаче чиновнику наличных на сумму около 100 млн руб., а также о взятке в виде организации презентации одной из программ господина Чибиса в Мурманской области дал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян. Он был арестован в марте 2026 года.