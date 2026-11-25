В Гомеле установили бюст Николая Румянцева
В рамках совместного заседания коллегий МИД Союзного государства в Гомеле 25 ноября состоялась церемония открытия бюста министра иностранных дел Российской империи Николая Румянцева. В мероприятии приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков, сообщает корреспондент «Ъ».
Памятник установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) в рамках программы по увековечению памяти глав внешнеполитического ведомства. Инициатива получила одобрение президентов России и Беларуси. Автор бронзового бюста — скульптор Виталий Шанов.
Помимо министров, в церемонии приняли участие заместитель начальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, зампред РВИО Николай Овсиенко, председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович и архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Николай Румянцев возглавлял российскую дипломатию в годы наполеоновских войн. Церемония приурочена к 200-летию со дня его кончины — он скончался 3 января 1826 года и был погребен на территории Петропавловского собора, однако могила до наших дней не сохранилась. Имя Румянцева увековечено и на мировой карте: его носят мыс на Аляске и атолл в архипелаге Туамоту, а также вид бабочек, род растений и пальма — так отметили его заслуги участники кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского, организованной при его содействии.
В Гомеле уже есть памятник Румянцеву, установленный в 1996 году в парке перед дворцом Румянцевых-Паскевичей. Нынешняя церемония предполагала открытие именно бюста.