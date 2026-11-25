Николай Румянцев возглавлял российскую дипломатию в годы наполеоновских войн. Церемония приурочена к 200-летию со дня его кончины — он скончался 3 января 1826 года и был погребен на территории Петропавловского собора, однако могила до наших дней не сохранилась. Имя Румянцева увековечено и на мировой карте: его носят мыс на Аляске и атолл в архипелаге Туамоту, а также вид бабочек, род растений и пальма — так отметили его заслуги участники кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского, организованной при его содействии.