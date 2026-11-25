В Минфине пообещали жестко контролировать объем займов для покрытия дефицита
Министерство финансов России намерено снижать дефицит бюджета и жестко контролировать объем привлечения займов, заявил вице-премьер, глава ведомства Антон Силуанов. Он объяснил, что эти факторы влияют на стоимость денег в экономике.
«Это даст возможность в дальнейшем снижать ключевую ставку Центрального банка, соответственно, уменьшать доходности государственных ценных бумаг, а значит, и снижать стоимость заимствований для экономики для бизнеса в целом»,— сказал Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам (цитата по «РИА Новости»). С учетом высоких процентов по заимствованиям Минфина (17% годовых) инвесторы, по его словам, ожидают более сбалансированного бюджета.
Министр напомнил, что в 2026 году ожидает снижения бюджетного дефицита до 3% ВВП «или даже немного ниже». «Тем не менее инвесторы закладывают определенные высокие доходности и риски при приобретении наших бумаг»,— заключил господин Силуанов.
В сентябре Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета до 3,2% ВВП. В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее ведомству занять до 1 трлн руб. на внутреннем рынке сверх установленного уровня в 5,5 трлн руб.