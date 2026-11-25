«Это даст возможность в дальнейшем снижать ключевую ставку Центрального банка, соответственно, уменьшать доходности государственных ценных бумаг, а значит, и снижать стоимость заимствований для экономики для бизнеса в целом»,— сказал Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам (цитата по «РИА Новости»). С учетом высоких процентов по заимствованиям Минфина (17% годовых) инвесторы, по его словам, ожидают более сбалансированного бюджета.