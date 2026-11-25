В 2028 году бюджет должен получить 45,83 трлн руб., а потратить планируется 50,95 трлн руб. На 2029 год доходы определены в 48,62 трлн руб., расходы — в 53,87 трлн руб. Таким образом, дефицит запланирован на все три года: в 2028-м он составит 5,12 трлн руб., в 2029-м — 5,25 трлн руб. Для обоих лет это 1,9% ВВП.