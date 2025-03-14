Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Сумской области Украины начали эвакуацию местных жителей

Администрация Сумской области Украины объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской общинах. Всего из региона вывезут 543 человека, включая детей.

«В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения»,— говорится в заявлении властей в соцсетях (цитата по РИА «Новости»).

Сумская область находится на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Центр региона, город Сумы, находится в 30 км от государственной границы. Через Сумы также проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что армия РФ зашла в приграничный с Курской областью регион. «На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область»,— сказал он. После этого президент предложил подумать о создании «санитарной зоны» у российской границы.

В конце прошлой недели армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. За несколько дней удалось освободить населенные пункты Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка и др. В четверг Минобороны также сообщило о возвращении под контроль РФ города Суджа и двух поселков в Курской области.

Фотогалерея

Ситуация в освобожденных поселках Курской области

Предыдущая фотография
Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 27

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все