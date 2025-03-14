Власти Сумской области Украины начали эвакуацию местных жителей

Администрация Сумской области Украины объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской общинах. Всего из региона вывезут 543 человека, включая детей.

«В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения»,— говорится в заявлении властей в соцсетях (цитата по РИА «Новости»).

Сумская область находится на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Центр региона, город Сумы, находится в 30 км от государственной границы. Через Сумы также проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что армия РФ зашла в приграничный с Курской областью регион. «На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область»,— сказал он. После этого президент предложил подумать о создании «санитарной зоны» у российской границы.

В конце прошлой недели армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. За несколько дней удалось освободить населенные пункты Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка и др. В четверг Минобороны также сообщило о возвращении под контроль РФ города Суджа и двух поселков в Курской области.