Чистая прибыль Tesla в первом квартале рухнула на 71%

По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla составила $409 млн. Это на 71% меньше в годовом выражении, следует из отчетности (.pdf). Выручка компании снизилась на 9%, до $19,34 млрд, а выручка от продажи автомобилей — на 20%, до $14 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

Tesla объяснила падение работами по модернизации производственных линий на заводах в Шанхае, Берлине, Фримонте (Калифорния, США) и Остине (Техас, США). Еще одной причиной компания назвала снижение средней стоимости электромобилей, направленной на стимуляцию продаж.

«Неопределенность на автомобильном и энергетическом рынках продолжает расти, поскольку быстро меняющаяся торговая политика негативно влияет на глобальную цепочку поставок и структуру затрат Tesla и наших коллег»,— добавили в компании.

CNBC отмечает, что с начала 2025 года акции Tesla упали в цене на 41% и показали худший квартальный спад с 2022 года. На фоне падения прибыли компании ее глава Илон Маск пообещал, что с мая начнет уделять меньше времени Департаменту эффективности государственного управления (DOGE), который он возглавляет. Накануне казначеи восьми штатов США отчитали руководство Tesla за невнимание к компании. The Washington Post писала, что господин Маск готовится покинуть DOGE.