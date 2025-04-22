Штаты отчитали руководство Tesla за невнимание к компании

Казначеи сразу восьми американских штатов обратились к правлению Tesla, Inc. с открытым письмом, в котором выразили озабоченность направлением, в котором движется компания, и усомнились в том, что Илон Маск уделяет ей достаточное внимание. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters

Авторы письма, отвечающие за финансы и инвестиции таких штатов, как Иллинойс, Калифорния, Массачусетс и др., отметили продолжающееся падение акций компании и снижение продаж в числе причин для беспокойства. «При этом генеральный директор Илон Маск продолжает распределять свое внимание между множеством компаний и громкой ролью советника в федеральном правительстве,— говорится в письме.— Эти сторонние обязательства вызывают серьезные вопросы относительно полноты участия руководства компании в решении проблем».

В последнее время Tesla сталкивается с целым рядом проблем. По итогам прошлого года продажи компании впервые упали (на 1,1%, составив 1,79 млн электромобилей). Аналитики связывают это с общим снижением спроса на электромобили во многих странах, устареванием моделей Tesla, а также отсутствием в линейке компании бюджетного электромобиля.

В текущем году Tesla также столкнулась с резким падением продаж в ЕС и протестами из-за высказываний основателя компании Илона Маска и его деятельности в администрации Дональда Трампа. Кроме того, на Tesla, как и на других автопроизводителей, будет негативно влиять повышение импортных пошлин в США.

Сегодня компания должна представить свою финансовую отчетность за первый квартал текущего года.

Виктор Буй