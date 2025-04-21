WP: Илон Маск готовится покинуть DOGE

Илон Маск планирует покинуть Департамент эффективности правительства США (DOGE), пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Сотрудникам федеральных агентств уже разрешили игнорировать требования команды Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Когда именно господин Маск уйдет с должности в правительстве США, неизвестно. WP отмечает, что его статус госслужащего истекает в конце мая. Как сказали собеседники издания, уволиться миллиардер решил, так как «устал отражать атаки со стороны политических левых». При этом, по словам источника, Илон Маск считает, что его уход не ослабит влиятельность DOGE.

WP также узнала, что многие федеральные ведомства игнорируют указания DOGE. В феврале Илон Маск разослал письмо, в котором потребовал от каждого федерального служащего отчитываться о пяти достижениях еженедельно. Управление кадровой политики сообщило сотрудникам, что за невыполнение отчета они не будут наказаны.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Под Илоном Маском закачался пост».