Маск заявил, что сократит свою роль в DOGE на фоне падения прибыли Tesla

Илон Маск заявил, что с мая станет уделять значительно меньше времени Департаменту эффективности государственного управления (DOGE). По его словам, он принял такое решение на фоне падения прибыли компании Tesla, основателем которой является. Слова миллиардера приводит Assosiated Press.

По итогам 2024 года продажи компании впервые упали (на 1,1%, составив 1,79 млн электромобилей). Аналитики связывали это с общим снижением спроса на электромобили во многих странах, устареванием моделей Tesla, а также отсутствием в линейке компании бюджетного электромобиля.

В текущем году Tesla также столкнулась с резким падением продаж в Европе и протестами из-за высказываний и действий Илона Маска. Кроме того, на Tesla, как и на других автопроизводителей, будет негативно влиять повышение импортных пошлин в США.

Ранее казначеи восьми штатов США направили открытое письмо руководству Tesla, Inc., выразив обеспокоенность текущим курсом компании и сомнения в том, что Илон Маск уделяет ей достаточно внимания.