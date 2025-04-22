Песков: Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска
Президент РФ Владимир Путин не планирует поездку на похороны папы римского Франциска, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение об участии представителей России в церемонии прощания примут позднее.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Пока не могу вам сказать (кто поедет от России.— "Ъ"), еще не принято решение. Когда оно будет принято, мы вас проинформируем»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.
Папа римский Франциск умер вчера, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Он занимал пост с 2013 года. Причиной его смерти стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Прощание с ним состоится завтра, 23 апреля, в соборе Святого Петра, а церемония похорон — в субботу, 26 февраля. О планах посетить церемонию говорил президент США Дональд Трамп.
Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».