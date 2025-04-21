Трамп подтвердил, что посетит похороны папы Франциска

Президент США Дональд Трамп заявил, что прилетит в Рим на похороны папы Франциска. Понтифик умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Господина Трампа будет сопровождать его жена Мелания. Ранее о том, что американский президент посетит похороны сообщала газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как уточняет издание, сам Дональд Трамп публично не подтвердил свое присутствие на похоронах. «Я пока не знаю. ...Нужно будет сориентироваться по времени»,— сказал он в Белом доме.

«Он был очень хорошим человеком, который любил мир, и особенно любил людей, которым приходилось нелегко, и это мне очень нравится», — добавил президент, когда его спросили, каким он запомнит Франциска, с которым господин Трамп познакомился во время своего первого срока в 2017 году.

Папа Франциск умер 21 апреля на 89 году жизни. Причиной стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Прощание пройдет в среду, 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны папы Франциска могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля).

О вероятных преемниках папы Франциска — в материале «Ъ».