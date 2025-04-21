Чем запомнился папа римский Франциск

21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Он занял свой пост в марте 2013 года после добровольного отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней. Чем запомнился понтифик — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Stefano Rellandini / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов, был младшим из пяти детей. Отучился на химика-технолога, работал в лаборатории. В 19 лет поступил в семинарию, в 1958 году вступил в орден иезуитов. Послушничество проходил в Чили, после чего получил степень лиценциата по философии в семинарии святого Иосифа в Буэнос-Айресе. Преподавал литературу, философию и теологию в нескольких католических колледжах города. Владел испанским, итальянским и немецким языками.

В 1969 году рукоположен в священники. Был профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в Буэнос-Айресе. Занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины, в 1973-м стал провинциальным настоятелем иезуитов Аргентины.

В 1980–1986 годах — ректор семинарии святого Иосифа и настоятель прихода епархии Сан-Мигель. В 1986-м получил должность духовного директора Кордовской архиепископии. В 1992–1997 годах был викарным (помогающим) епископом Буэнос-Айреса, в 1997–1998 годах — коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса. В 1998–2013 годах — архиепископ Буэнос-Айреса.

В 2001 году папа римский Иоанн Павел II возвел Хорхе Бергольо в кардиналы. До вступления на папский престол он занимал несколько административных постов в Римской курии (орган управления Римско-католической церковью): был членом конгрегации по делам духовенства, конгрегации богослужения и дисциплины таинств, конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, а также членом комиссии по Латинской Америке и совета по делам семьи.

13 марта 2013 года избран 266-м главой Римской католической церкви. Интронизирован 19 марта под именем папы Франциска. Стал первым в истории понтификом родом из Латинской Америки и первым иезуитом на этом посту. Имя Франциск было взято в честь святого Франциска Ассизского, известного своим аскетизмом основателя нищенствующего ордена францисканцев. В своем первом обращении к кардиналам сказал: «Надеюсь, Бог простит вас за то, что вы сейчас натворили». В 2013-м журнал Time назвал папу Франциска «Человеком года».

Заняв папский престол, Франциск подтвердил приобретенную еще в Аргентине репутацию аскета, отказавшись от использования лимузина и попросив заменить на обычное кресло трон в своей резиденции в Ватикане. Поручил наказать священников, уличенных в педофилии, сотрудничал с властями Италии в деле раскрытия финансовой информации Банка Ватикана, сократил административный аппарат Римской курии и впервые назначил в нее женщин. Разрешил представителям сексуальных меньшинств принимать крещение, призывал священников быть милосердными к женщинам, сделавшим аборт, последовательно выступал за прекращение любых военных конфликтов путем диалога.

В феврале 2025 года понтифик был госпитализирован с приступом бронхита (в 21 год господин Бергольо перенес операцию по удалению части легкого). Состояние здоровья папы оценивалось как критическое, 28 февраля сообщалось об остановке дыхания. В конце марта папа появился перед верующими на балконе больницы Джемелли в Риме. В течение апреля понтифик на инвалидной коляске появлялся на публике во время мессы на площади Святого Петра. 21 апреля стало известно о его смерти.