В Брянской области при атаке БПЛА пострадал гражданин Белоруссии
В селе Деменка Новозыбковского городского округа Брянской области в результате взрыва беспилотника получил ранение гражданин Белоруссии. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в Telegram-канале.
Речь идет про водителя грузового автомобиля. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, ему назначено амбулаторное лечение, отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что еще один гражданин Белоруссии пострадал при ударе беспилотника по фуре в Брянской области. Он находится в больнице в Жуковском районе региона.