Умер папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер в своей резиденции в Ватикане в возрасте 88 лет, сообщил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. Франциск занял этот пост в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

«Сегодня в 7:35 утра (8:35 мск.— ''Ъ'') епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных»,— говорится в заявлении кардинала. Текст приводит Vatican News.

В феврале 2025 года Франциска госпитализировали с бронхитом, после чего его состояние ухудшилось. Врачи диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. В больнице он пробыл месяц, его выписали 23 марта. Врач Серджо Альфьери называл чудом то, что 88-летний папа вернулся из больницы домой. В начале апреля папа впервые впервые появился на публике на площади Святого Петра в Ватикане — сидя в инвалидной коляске, он обратился к верующим и пожелал им хорошего воскресного дня. Последним появлением папы римского Франциска перед публикой стало пасхальное обращение к верующим 20 апреля — с балкона базилики Святого Петра он зачитал послание в микрофон.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе (Аргентина). В семинарию он поступил в 19 лет, после ее окончания вернулся в Аргентину на учебу в колледж Святого Иосифа в Сан-Мигеле. Там он получил степень лиценциата философии. В 1992 году Бергольо назначили вспомогательным епископом Буэнос-Айреса с титулом епископа Ауки. В 2001 году папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы в Ватикане, тогда он получил титул церкви Сан-Роберто-Беллармино. В 2013 году Бенедикт XVI, избранный на пост папы в апреле 2005 года, объявил об уходе. Тогда же был созван конклав, на котором по итогам пятого голосования 13 марта Бергольо избрали понтификом с именем Франциск (в честь святого Франциска Ассизского).

Полина Мотызлевская