Ватикан объявил дату похорон папы римского Франциска

Похороны папы римского Франциска пройдут 26 апреля, сообщает Ватикан. Церемония состоится в базилике Санта Мария Маджоре. Сейчас в доме «Святой Марфы» происходит прощание с Франциском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vatican Media / В­Handout / Reuters Фото: Vatican Media / В­Handout / Reuters

«В субботу 26 апреля 2025 года в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Франциску, как это предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика.— "Ъ"). Затем гроб с телом понтифика Рима будет перенесен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения»,— сказал глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли.

На похоронах Франциска будут присутствовать лидеры разных стран. Среди них президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и др. Россия пока не определилась, будет ли присутствовать на церемонии.

Папа римский Франциск умер вчера в Ватикане из-за инфаркта на 89-м году жизни. Он просил, чтобы его похоронили, упростив привычную процедуру прощания с папой римским. Так, например, его похоронят в простом деревянном гробу вместо тройного, а вместо двух бдений проведут только одно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Екатерина Отрашкевич