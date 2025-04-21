Ватикан назвал причину смерти папы римского

Папа римский Франциск умер от инсульта, вызвавшего кому и последующую остановку сердца. Об этом сообщил директор по здравоохранению Ватикана Андреа Арканджели. Понтифик умер сегодня, 21 апреля, утром в возрасте 88 лет.

Ранее у папы римского случился эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии, а также бронхоэктатическая болезнь, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа. Об этом пишет Vatican News со ссылкой на медицинскую экспертизу.

Прощание с папой римским пройдет в среду, 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны папы Франциска могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля). Точную дату определят кардиналы католической церкви.

О вероятных преемниках папы Франциска — в материале «Ъ».