Папа вернулся в дом Отца

Утром 21 апреля — на второй день празднования католической Пасхи, которая в этом году совпадает с православной,— в Ватикане скончался папа Франциск. Первый папа из Латинской Америки; первый папа иезуит; первый папа римский, встретившийся с патриархом Московским… Список того, в чем он был первым, получится очень длинным. Католическому миру еще предстоит осмыслить наследие и реформы папы Франциска, который признавался в интервью, что хочет запомниться верующим просто как «хороший парень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Франциск пронес свой крест до самого конца

Фото: Tony Gentile / Reuters Папа Франциск пронес свой крест до самого конца

Фото: Tony Gentile / Reuters

В последнее время 88-летний понтифик тяжело болел: он перенес долгую госпитализацию из-за двусторонней пневмонии, отягощенной полимикробной инфекцией,— врачи делали ему переливание крови и вентиляцию легких. Папу Франциска выписали из больницы 23 марта, предписав минимум два месяца покоя и домашнего лечения, но понтифик не прислушался к советам докторов и тут же предстал перед верующими, благословив их прямо с балкона клиники.

В течение следующего месяца папа Франциск вел максимально насыщенную для своего состояния жизнь: выразил соболезнования в связи с землетрясением в Юго-Восточной Азии; встретился с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой; выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане; так же в коляске помолился в соборе Святого Петра — «по-домашнему», без папского облачения и с непокрытой головой.

Франциск успел поставить точку в вопросе, давно беспокоящем европейских католиков,— одобрил признание «досточтимым» испанского архитектора Антонио Гауди, открыв тому путь к признанию святым. Накануне Пасхи понтифик по традиции посетил римскую тюрьму, где встретился с 70 заключенными — правда, уже был не в состоянии провести ритуал омовения ног.

На вопрос журналистов о том, как он отметит Пасху, папа Франциск ответил: «Как смогу».

Он смог выйти к верующим на площадь Святого Петра, поприветствовав — пусть только жестами — свою паству в светлый праздник. Послание «Urbi et orbi», городу и миру, зачитал его помощник. Позже Святой престол сообщил, что папа в тот же день провел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. И тем неожиданнее прозвучало утреннее известие от кардинала Кевина Фарелли: «Дорогие братья и сестры, с глубокой болью должен вам сообщить о кончине нашего святого отца Франческо».

Здесь нет ошибки: Франческо — так понтифика называли итальянцы, ревностно подчеркивая, что он «их» папа, действительно римский. Пускай Хорхе Марио Бергольо и родился в Буэнос-Айресе — но все же в семье итальянского эмигранта. Тем не менее папа Франциск оказался первым в истории понтификом из Нового Света. И это не единственное, в чем он стал первопроходцем.

Первый среди главных

Первый более чем за 1200 лет папа римский не из Европы. Первый папа из ордена иезуитов. Первый папа, что принял имя в честь Франциска Ассизского — «святого бедняков». Первый папа, назначивший женщин в административный аппарат Римской курии и сделавший женщину губернатором Ватикана. Первый папа, выступивший перед Конгрессом США, и первый глава католиков, посетивший Аравийский полуостров, родину ислама. Первый папа, что пришел в общину вальденсов (ответвление христианства, которое в Средние века было объявлено еретическим) и попросил прощения за «нехристианское и даже бесчеловечное» преследование. Наконец, папа римский Франциск впервые в истории лично встретился с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Результатом встречи стало подписание совместной декларации о «братском соработничестве для возвещения Евангелия».

Впечатляющий список «впервые» для руководителя самого консервативного в мире общественного института с двухтысячелетней историей и более чем миллиардом последователей. Института, который папа Франциск действительно пытался изменить к лучшему. Не побоявшись «вынести сор из избы», он поручил наказать священников, уличенных в педофилии. Сотрудничал с властями Италии при расследовании информации об отмывании денег в Банке Ватикана. Сократил штат ватиканских бюрократов. Причислил к лику святых мать Терезу — и лично провел соответствующую мессу. Упростил для верующих процедуру аннулирования брака — аналог светского развода. Назвал «дьявольским» домашнее насилие над женщинами. Неоднократно заявлял, что церковь не должна притеснять людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Разрешил священникам отпускать женщинам «грех аборта» при условии их «искреннего раскаяния». Назвал массовые убийства армян в Османской империи «первым геноцидом XX века».

А еще папа Франциск последовательно выступал за прекращение любых военных конфликтов — путем диалога. В 2019 году он принял лидеров Южного Судана, где шел кровопролитный конфликт, и во время аудиенции упал на колени и поцеловал ноги своим гостям, призвав к миру противоборствующие стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Святее папы римского

Особенно сильно папу Франциска волновали боевые действия между Россией и Украиной — он неоднократно с горечью подчеркивал, что война идет между двумя христианскими странами. На следующий день после начала СВО понтифик лично пришел в российское посольство, чтобы «выразить свое беспокойство». Папа и тут совершил очередное «впервые» — СМИ подчеркивали, что это было «беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола».

В своих призывах к миру он не боялся критики с обеих сторон конфликта. «Во имя Господа прошу вас: остановите эту бойню»,— проповедовал он в марте 2022 года на площади Святого Петра, призывая организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей Мариуполя. «Так много украинских и российских детей стали сиротами,— говорил он в августе того же года.— Сиротство не имеет национальности — эти дети потеряли своих отцов или своих матерей независимо от того, русские они или украинцы».

В том обращении он упомянул Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, убитую в результате террористического акта: «Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну! Давайте же подумаем об этом и скажем друг другу: война — это безумие». Это заявление вызвало негативную реакцию украинского посольства.

Другой подобный случай — слова понтифика на телемосте с молодыми католиками из России в 2023 году. «Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим»,— сказал понтифик.

Эти высказывания в украинском политикуме назвали «безоговорочным поощрением агрессивного империализма».

«Российская культура — это культура великой красоты и глубины, и ее нельзя отменять из-за политических проблем,— ответил на критику папа Франциск.— В России были мрачные времена, но наследие всегда оставалось нетронутым».

Наконец, в 2024 году он сказал в интервью: «Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но каким числом смертей это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником». После очередного шквала критики он снова пояснил, что призывал не к капитуляции Украины, а к прекращению убийства людей. В последнем своем обращении, за день до смерти, он снова призвал Россию и Украину к миру.

Папа был хороший

«Хочу, чтобы меня запомнили хорошим парнем,— признался папа Франциск в интервью аргентинской газете La Voz Del Pueblo в 2015 году.— Чтобы говорили: "Это был хороший парень, который старался делать добрые дела"». Сейчас можно точно сказать, что он запомнится верующим как человек большой личной скромности. Про это есть много красивых историй. Взять хотя бы решение новоизбранного понтифика уехать с конклава не в лимузине с охраной, а в микроавтобусе вместе с кардиналами. Папский трон он попросил заменить на обычное кресло, а традиционное «кольцо рыбака» заказал не из золота, а из серебра.

Папа Франциск жил не в роскошной резиденции в Апостольском дворце, а в гостевом Доме святой Марты — фактически в отеле. В том самом номере, куда он приехал кардиналом на конклав.

Не прошло и двух недель после избрания, как он в Страстной четверг совершил обряд омовения ног двенадцати заключенным римской тюрьмы для несовершеннолетних. Предшественники Франциска омывали ноги священникам в соборе Иоанна Крестителя, но новый понтифик изменил эту традицию. И вопреки сложившимся стереотипам о том, что папа — наместник Бога на земле, с которым не может просто так встретиться простой смертный, он приглашал отметить свой день рождения обычных римских бездомных. И даже похороны понтифика, согласно его собственному указу, пройдут скромно. А тело его упокоится не в подземелье собора Святого Петра, а в церкви Санта-Мария-Маджоре.

В понедельник корреспондент “Ъ” посетила столичный собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии — главный католический храм России. Вечером там прошла месса о Царствии Небесном для папы Франциска. Собор был украшен белыми цветами, внутри стояли фотографии усопшего папы. Люди молились рядом с ними, стоя на коленях. Многие плакали. «Какой человек был. Глыба!» — сказал мужчина, утерев слезы. «Я вообще православный и работаю в православном храме,— признался корреспонденту “Ъ” молодой человек.— Пришел сюда, потому что просто жаль папу. Он нравился мне. Он был добрым, а это главное».

Елена Пушкарская, Ватикан; Павел Коробов, Евгений Хвостик, Николай Зубов, Эмилия Габдулина, Александр Черных