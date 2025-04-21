Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Папа вернулся в дом Отца

Скончался глава католической церкви

Утром 21 апреля — на второй день празднования католической Пасхи, которая в этом году совпадает с православной,— в Ватикане скончался папа Франциск. Первый папа из Латинской Америки; первый папа иезуит; первый папа римский, встретившийся с патриархом Московским… Список того, в чем он был первым, получится очень длинным. Католическому миру еще предстоит осмыслить наследие и реформы папы Франциска, который признавался в интервью, что хочет запомниться верующим просто как «хороший парень».

Папа Франциск пронес свой крест до самого конца

Папа Франциск пронес свой крест до самого конца

Фото: Tony Gentile / Reuters

Папа Франциск пронес свой крест до самого конца

Фото: Tony Gentile / Reuters

В последнее время 88-летний понтифик тяжело болел: он перенес долгую госпитализацию из-за двусторонней пневмонии, отягощенной полимикробной инфекцией,— врачи делали ему переливание крови и вентиляцию легких. Папу Франциска выписали из больницы 23 марта, предписав минимум два месяца покоя и домашнего лечения, но понтифик не прислушался к советам докторов и тут же предстал перед верующими, благословив их прямо с балкона клиники.

В течение следующего месяца папа Франциск вел максимально насыщенную для своего состояния жизнь: выразил соболезнования в связи с землетрясением в Юго-Восточной Азии; встретился с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой; выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане; так же в коляске помолился в соборе Святого Петра — «по-домашнему», без папского облачения и с непокрытой головой.

Франциск успел поставить точку в вопросе, давно беспокоящем европейских католиков,— одобрил признание «досточтимым» испанского архитектора Антонио Гауди, открыв тому путь к признанию святым. Накануне Пасхи понтифик по традиции посетил римскую тюрьму, где встретился с 70 заключенными — правда, уже был не в состоянии провести ритуал омовения ног.

На вопрос журналистов о том, как он отметит Пасху, папа Франциск ответил: «Как смогу».

Он смог выйти к верующим на площадь Святого Петра, поприветствовав — пусть только жестами — свою паству в светлый праздник. Послание «Urbi et orbi», городу и миру, зачитал его помощник. Позже Святой престол сообщил, что папа в тот же день провел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. И тем неожиданнее прозвучало утреннее известие от кардинала Кевина Фарелли: «Дорогие братья и сестры, с глубокой болью должен вам сообщить о кончине нашего святого отца Франческо».

Здесь нет ошибки: Франческо — так понтифика называли итальянцы, ревностно подчеркивая, что он «их» папа, действительно римский. Пускай Хорхе Марио Бергольо и родился в Буэнос-Айресе — но все же в семье итальянского эмигранта. Тем не менее папа Франциск оказался первым в истории понтификом из Нового Света. И это не единственное, в чем он стал первопроходцем.

Первый среди главных

Первый более чем за 1200 лет папа римский не из Европы. Первый папа из ордена иезуитов. Первый папа, что принял имя в честь Франциска Ассизского — «святого бедняков». Первый папа, назначивший женщин в административный аппарат Римской курии и сделавший женщину губернатором Ватикана. Первый папа, выступивший перед Конгрессом США, и первый глава католиков, посетивший Аравийский полуостров, родину ислама. Первый папа, что пришел в общину вальденсов (ответвление христианства, которое в Средние века было объявлено еретическим) и попросил прощения за «нехристианское и даже бесчеловечное» преследование. Наконец, папа римский Франциск впервые в истории лично встретился с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Результатом встречи стало подписание совместной декларации о «братском соработничестве для возвещения Евангелия».

Впечатляющий список «впервые» для руководителя самого консервативного в мире общественного института с двухтысячелетней историей и более чем миллиардом последователей. Института, который папа Франциск действительно пытался изменить к лучшему. Не побоявшись «вынести сор из избы», он поручил наказать священников, уличенных в педофилии. Сотрудничал с властями Италии при расследовании информации об отмывании денег в Банке Ватикана. Сократил штат ватиканских бюрократов. Причислил к лику святых мать Терезу — и лично провел соответствующую мессу. Упростил для верующих процедуру аннулирования брака — аналог светского развода. Назвал «дьявольским» домашнее насилие над женщинами. Неоднократно заявлял, что церковь не должна притеснять людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Разрешил священникам отпускать женщинам «грех аборта» при условии их «искреннего раскаяния». Назвал массовые убийства армян в Османской империи «первым геноцидом XX века».

Чем запомнился папа римский Франциск

Читать далее

А еще папа Франциск последовательно выступал за прекращение любых военных конфликтов — путем диалога. В 2019 году он принял лидеров Южного Судана, где шел кровопролитный конфликт, и во время аудиенции упал на колени и поцеловал ноги своим гостям, призвав к миру противоборствующие стороны.

Святее папы римского

Особенно сильно папу Франциска волновали боевые действия между Россией и Украиной — он неоднократно с горечью подчеркивал, что война идет между двумя христианскими странами. На следующий день после начала СВО понтифик лично пришел в российское посольство, чтобы «выразить свое беспокойство». Папа и тут совершил очередное «впервые» — СМИ подчеркивали, что это было «беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола».

В своих призывах к миру он не боялся критики с обеих сторон конфликта. «Во имя Господа прошу вас: остановите эту бойню»,— проповедовал он в марте 2022 года на площади Святого Петра, призывая организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей Мариуполя. «Так много украинских и российских детей стали сиротами,— говорил он в августе того же года.— Сиротство не имеет национальности — эти дети потеряли своих отцов или своих матерей независимо от того, русские они или украинцы».

Самые яркие высказывания папы римского Франциска

Читать далее

В том обращении он упомянул Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, убитую в результате террористического акта: «Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну! Давайте же подумаем об этом и скажем друг другу: война — это безумие». Это заявление вызвало негативную реакцию украинского посольства.

Другой подобный случай — слова понтифика на телемосте с молодыми католиками из России в 2023 году. «Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим»,— сказал понтифик.

Эти высказывания в украинском политикуме назвали «безоговорочным поощрением агрессивного империализма».

«Российская культура — это культура великой красоты и глубины, и ее нельзя отменять из-за политических проблем,— ответил на критику папа Франциск.— В России были мрачные времена, но наследие всегда оставалось нетронутым».

Российские религиозные деятели вспоминают, каким был папа римский Франциск

Наконец, в 2024 году он сказал в интервью: «Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но каким числом смертей это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником». После очередного шквала критики он снова пояснил, что призывал не к капитуляции Украины, а к прекращению убийства людей. В последнем своем обращении, за день до смерти, он снова призвал Россию и Украину к миру.

Папа был хороший

«Хочу, чтобы меня запомнили хорошим парнем,— признался папа Франциск в интервью аргентинской газете La Voz Del Pueblo в 2015 году.— Чтобы говорили: "Это был хороший парень, который старался делать добрые дела"». Сейчас можно точно сказать, что он запомнится верующим как человек большой личной скромности. Про это есть много красивых историй. Взять хотя бы решение новоизбранного понтифика уехать с конклава не в лимузине с охраной, а в микроавтобусе вместе с кардиналами. Папский трон он попросил заменить на обычное кресло, а традиционное «кольцо рыбака» заказал не из золота, а из серебра.

Папа Франциск жил не в роскошной резиденции в Апостольском дворце, а в гостевом Доме святой Марты — фактически в отеле. В том самом номере, куда он приехал кардиналом на конклав.

Не прошло и двух недель после избрания, как он в Страстной четверг совершил обряд омовения ног двенадцати заключенным римской тюрьмы для несовершеннолетних. Предшественники Франциска омывали ноги священникам в соборе Иоанна Крестителя, но новый понтифик изменил эту традицию. И вопреки сложившимся стереотипам о том, что папа — наместник Бога на земле, с которым не может просто так встретиться простой смертный, он приглашал отметить свой день рождения обычных римских бездомных. И даже похороны понтифика, согласно его собственному указу, пройдут скромно. А тело его упокоится не в подземелье собора Святого Петра, а в церкви Санта-Мария-Маджоре.

В понедельник корреспондент “Ъ” посетила столичный собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии — главный католический храм России. Вечером там прошла месса о Царствии Небесном для папы Франциска. Собор был украшен белыми цветами, внутри стояли фотографии усопшего папы. Люди молились рядом с ними, стоя на коленях. Многие плакали. «Какой человек был. Глыба!» — сказал мужчина, утерев слезы. «Я вообще православный и работаю в православном храме,— признался корреспонденту “Ъ” молодой человек.— Пришел сюда, потому что просто жаль папу. Он нравился мне. Он был добрым, а это главное».

Елена Пушкарская, Ватикан; Павел Коробов, Евгений Хвостик, Николай Зубов, Эмилия Габдулина, Александр Черных

Фотогалерея

Папа римский Франциск и его свершения

Предыдущая фотография
Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат&lt;br> На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Следующая фотография
1 / 48

Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все