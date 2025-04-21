Бюджетный цикл всматривается в туман

Минэкономики внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы. На основе этого документа будут формироваться параметры федерального бюджета на очередную трехлетку. В ведомстве считают свой базовый вариант прогноза «умеренно консервативным», хотя он оказался заметно оптимистичнее консенсуса в условиях неопределенности перспектив развития ситуации в мировой экономике. Отчасти в силу самоизоляции РФ пока остается мало ею задета — впрочем, это не исключает оперативной реакции Белого дома на изменения конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Волатильность крайне высока — прежде всего внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета»,— указали на основные предпосылки макропрогноза в Минэкономики. В базовом (целевом для министерства) прогнозе, в частности, в динамике экспорта и импорта, курсе рубля и ценах на нефть закладывается ожидаемое замедление экономики (при этом мировой рецессии Минэкономики в этом сценарии не ждет). Вопрос масштабов влияния на экономику РФ перестройки мировой торговли остается открытым (консервативный прогноз в министерстве обещают сделать публичным, а стрессовый — нет).

Повышение США внешнеторговых пошлин для отдельных стран, в том числе Китая, как считают в Минэкономики, несет в себе риски не только снижения спроса и цен на традиционные товары российского экспорта, но и ужесточения конкуренции на внутреннем рынке из-за перетока на него китайских товаров — его объемы и цены сейчас предположить невозможно. В ведомстве при этом видят и потенциальные дополнительные возможности, связанные с ситуацией в мировой торговле, например снижение стоимости логистики, открытие «определенных ниш… возможно, замещение американских товаров, импортируемых Китаем».

По базовому сценарию, что особенно важно для бюджета, снижена (по сравнению с сентябрьскими оценками) цена нефти марки Brent — до $68, а нефти Urals — до $56 за баррель в среднем за 2025 год.

Это «достаточно консервативная оценка» — с учетом бюджетного правила и пополнения Фонда национального благосостояния, отмечают в Минэкономики. В консервативном сценарии цена нефти снижена до «около $50» за баррель на всем прогнозном горизонте. Как следствие, понижена и оценка перспектив рубля — в 2025 году среднегодовой курс составит 94 руб./$. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены и баланс внешней торговли товарами ($86,8 млрд на 2025 год), в Минэкономики считают такой курс реалистичным, но оговаривают, что его волатильность может быть высокой.

Оценка роста ВВП по сравнению с сентябрьскими прогнозами сохранилась довольно высокой — на уровне 2,5% (с учетом динамики первого квартала), что, впрочем, ниже прошлогодних значений — 4,3%. Как пояснил представитель Минэкономики, «некоторое охлаждение экономики и замедление темпов роста объективно — с такой базой расти такими темпами сложно». Снижена и оценка роста ВВП на 2026 год — с 2,6% до 2,4%, что объясняется продлением периода жесткой денежно-кредитной политики. Снижены и темпы роста инвестиций в 2025 году — до 1,7%, однако повышены оценки роста промышленности в целом (до 2,6%, в 2024-м — 4,6%), исходя из текущей динамики спроса и предложения, производственных мощностей (см. “Ъ” от 17 апреля). Инфляция в 2025 году оценивается в 7,6% на конец года, исходя из накопленной динамики конца 2024-го и начала этого года. «Если в этом году все пойдет как положено, с нормальной сезонностью, с нормальным урожаем — это май или июнь»,— прогнозируют в ведомстве прохождение пика инфляции и считают, что она достигнет искомых ЦБ 4% в 2026 году.

При сохранении исторически низкой безработицы в 2,5% вплоть до 2028 года Минэкономики ожидает довольно высоких темпов роста зарплат и доходов в реальном выражении (в 2025 году — 6,8% и 6,2% против 9,1% и 8,4% в 2024 году) и одновременно снижения остроты дефицита кадров. «Ситуация нормализуется, но не за счет увеличения безработицы, а за счет меньшего переманивания сотрудников, большей гибкости рынка труда, резервов, связанных с динамикой миграционных потоков, и т. д., плюс эффекты, связанные с ростом производительности»,— поясняют в Минэкономики, хотя аналитики и ЦБ этого не видят (см. “Ъ” от 15 и 17 апреля).

Несмотря на то что в ведомстве считают свой базовый прогноз консервативным, он заметно оптимистичнее опубликованного на прошлой неделе консенсус-прогноза аналитиков из пула Банка России.

Хотя медианная оценка среднегодовой цены нефти Urals для налогообложения в этом прогнозе на 2025 год получилась заметно выше, чем у Минэкономики,— $60 за баррель, их оценки объемов внешней торговли товарами и профицита такой торговли заметно скромнее — $76 млрд. Скромнее ожидания аналитиков и от динамики реальных зарплат и потребительского спроса, хотя достижения цели ЦБ по инфляции они не видят ранее 2027 года, а рост ВВП в 2025 году оценивают не выше 1,6%.

В ответ на вопрос о причинах такого расхождения в ведомстве ссылаются на опыт 2024 года, когда все прогнозы, в том числе и самого Минэкономики, который также был самым оптимистичным, оказались хуже реальности. Кроме того, там уточняют, что их умеренно консервативный прогноз, по сути, является верхней границей разброса консенсуса. «Мы смотрим на реальный тренд — первый квартал уже прошел. Экономика потихоньку замедляется, но мы не ждем резкого обвала, чтобы выйти на 1,5% на конец года. Для этого в каком-то квартале должна наступить техническая рецессия, иначе просто не получаются цифры»,— пояснили в ведомстве. Базовый сценарий такого развития не предполагает, но «в стресс-сценарии такое возможно», заключают авторы расчетов.

Отметим, однако, что «бюджетный консерватизм» Минэкономики не исключает возможности резкой консолидации госрасходов «по вновь открывшимся обстоятельствам» — после масштабной антикризисной перекройки бюджета весной 2020 года из-за пандемии такой опыт у правительства есть.

Евгения Крючкова, Артем Чугунов, Олег Сапожков