Капитальные вложения в объемы

В Банке России вслед за рядом аналитиков признали, что бурный рост капитальных инвестиций 2022–2024 годов не оказал заметного положительного влияния на производительность труда в отраслях. Впрочем, факторы, оказывающие сдерживающее влияние на эффективность инвестиций в производство, можно купировать в среднесрочном периоде по мере завершения структурной перестройки экономики и полноценного выстраивания новых производственных цепочек, предположили в ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отдельной темой апрельского выпуска бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России (ДИП ЦБ) стали результаты исследования того, как активный рост инвестиций в РФ мог повлиять на потенциальный объем ВВП. Напомним, в 2024 году капитальные инвестиции выросли на 7,4%, а за 2022–2024 годы в целом более чем на четверть (на 25,8%), опередив темпы роста ВВП. В этом году инвестпланы компаний, впрочем, стали снижаться из-за ухудшений оценок спроса на продукцию (см. график).

Аналитики ДИП ЦБ отмечают, что, хотя инвестиции стали одним из драйверов роста экономики, для их среднесрочных темпов важно, какой степенью отдачи они обладают.

Чтобы определить это, они сравнили изменение производительности труда (реальный выпуск продукции на одного работника в 2021 году) в группе отраслей с наибольшим ростом инвестиций и в прочих секторах. Для каждого из годов (2022–2024) отрасли были разделены на две равные группы: с ростом инвестиций к 2021 году выше медианного значения и ниже его. Итоговые расчеты не показали видимых различий между группами отраслей-инвесторов. Если концентрироваться на вложениях в машины и оборудование, которые должны в большей степени влиять на производительность, результаты почти не меняются. Это косвенно указывает, что вложения 2022–2024 годов пока дали умеренную отдачу в виде роста производительности труда из-за длительности инвестиционного цикла, при этом часть этих инвестиций могла иметь замещающий характер без заметного повышения технологического уровня, заключают авторы расчетов.

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Напомним, что в 2022 году большинство российских предприятий вынужденно инвестировали в перестройку производственных цепочек. Выбор поставщиков тогда сильно сократился, что повысило конкуренцию за инвесттовары и цены на них. Альтернативные (как и ранее доступные) закупки таких товаров в РФ и в дружественных странах рассматривались предприятиями как менее оптимальные — вероятно, из-за соотношения цена/качество. Компании, вынужденно вернувшиеся к таким закупкам, сообщали о росте числа отказов работы оборудования, о меньшем сроке его службы, о более высоких ценах на сопоставимые по качеству аналоги, отмечают в ДИП. «В этом случае для поддержания досанкционных темпов роста производства может требоваться направление на инвестиции большего объема прибыли»,— заключают они. Ранее к таким же выводам приходили и другие аналитики, например, Райффайзенбанка, отмечавшие, что заметный рост капвложений в суммах объясняется увеличением дефлятора капвложений.

В целом в ДИП ЦБ приходят к выводам, схожим со сделанными ранее экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

«Описанные условия фактически соответствуют ситуации перехода к повышенной норме накопления капитала при снижении отдачи от него,— фиксируют в ЦБ.— Эффект этих двух разнонаправленных изменений для потенциальных темпов роста экономики неочевиден». Впрочем, авторы исследования не исключают вероятного сдвига уровня потенциала вверх (по крайней мере в части экономики, не ориентированной на экспорт) с учетом необходимости более активного инвестирования для поддержания уровня производства, а также нейтрализации негативных последствий санкций и разрыва внешних экономических связей.

Артем Чугунов