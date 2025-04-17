Дефицит кадров вернулся на локальный пик

Опубликованные 16 апреля Банком России свежие данные квартальных опросов компаний о ситуации с инвестициями и кадрами фиксируют примечательные тенденции. Замедление роста инвестактивности в первом квартале 2025 года продолжилось, а во втором респонденты ожидают его стабилизации. Загрузка мощностей при этом снизилась до 79,3% (с 80,6% в четвертом квартале 2024 года), но остается вблизи исторических максимумов. Среди факторов, ограничивающих инвестактивность, выросло влияние неопределенности экономической ситуации и ставок по инвестиционным кредитам.

Обеспеченность кадрами в первом квартале оказалась вблизи исторического минимума, а ожидания компаний по найму на второй квартал выросли и вернулись к значениям второго квартала 2024 года. Для решения проблемы дефицита кадров и удержания сотрудников предприятия увеличивают расходы на оплату труда. Наиболее острый дефицит кадров продолжала испытывать обработка, производящая инвестиционные и потребительские товары (см. график).

Между тем общая оценка экономической конъюнктуры в отраслях в апреле осталась на уровне марта, а краткосрочные ожидания производства и спроса повысились третий месяц подряд при ухудшении текущих оценок. Последнее, по крайней мере в потребительском секторе, подтверждают и данные «Сбериндекса»: c учетом сезонности и инфляции потребление населения в марте снизилось на 0,4% к февралю после роста в январе и феврале — на 1,2% и 0,5% соответственно.

Вчера же Банк России опубликовал обновленный среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз. По сравнению с мартовской версией он почти не изменился. Оценка аналитиками роста ВВП в 2025 году сократилась до 1,6% с 1,7%, среднегодового роста реальной зарплаты — до 2,9% с 3,2%. Ожидания по инфляции на 2025 год повышены на 0,1 процентного пункта, до 7,1%, по размеру ключевой ставки — на такую же величину, до 20%. «Прогноз аналитиков учитывает сменившуюся конъюнктуру на рынке нефти — как в части прогноза цены нефти ($60 против $65 за баррель в среднем за год.— “Ъ”), так и баланса бюджета (прогноз его дефицита на 2025 год повышен до 1,5% с 1,2% ВВП.— “Ъ”)»,— поясняют аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Артем Чугунов