Орбан предупредил о рисках бесконечной войны из-за вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ускоренное принятие Украины в Евросоюз может спровоцировать «бесконечную войну». По его словам, Брюссель, продвигая эту инициативу, фактически обязывает европейских налогоплательщиков десятилетиями финансировать украинскую армию.

«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну»,— написал политик в соцсети X. Он пояснил, что Украина не имеет четких границ, устойчивой экономики и полноценного суверенитета.

В марте венгерский премьер заявил, что страны ЕС намерены предложить Украине членство в объединении в обмен на продолжение боевых действий против России. Венгерские депутаты оценили потенциальные затраты на интеграцию страны в €2,5 трлн. В феврале Венгрия наложила вето на начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Позже дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель представить конкретные предложения о процессе вступления страны в объединение. По словам лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, перспектива вступления Украины в Евросоюз может рассматриваться только после завершения конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос вступления Украины в ЕС — ее суверенное право, но безопасность остается отдельной темой.

О поддержке Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Страны ЕС явили единодушие в разногласиях».