Советник Орбана: вступление Украины в ЕС обойдется в €2,5 трлн

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз обойдется альянсу в €2,5 трлн. Он отметил, что эта сумма в 12 раз превышает общий бюджет ЕС на 2025 год. Об этом господин Орбан написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ).

По словам Балажа Орбана, вступление страны в ЕС станет непосильным бременем для союза как в политическом, так и в экономическом плане. Политик добавил, что «по самым скромным подсчетам», восстановление Украины обойдется в €500 млрд, а поддержка украинского государства стоит €100 млрд ежегодно.

Орбан также подчеркнул, что в случае вступления Украины в ЕС 25% сельскохозяйственных фондов ЕС будут направлены на Украину, таким образом, поддержки лишатся венгерские фермеры.

В феврале Венгрия наложила вето на начало первого блока переговоров о вступлении Украины в ЕС. 20 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит свою позицию, пока граждане страны не выскажут свое мнение о членстве Украины в Евросоюзе.

14 апреля в стране стартовал опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкета содержит один вопрос «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?», на который можно ответить «да» или «нет». Опрос завершится 20 июня, его результаты отправят в Брюссель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страны ЕС явили единодушие в разногласиях».