Страны Евросоюза явили единодушие в разногласиях

В Брюсселе прошел саммит лидеров стран ЕС, которые попытались, во-первых, договориться о детальных правилах для трансформации ЕС в самодостаточную военную супердержаву, а во-вторых, найти деньги как на собственное перевооружение, так и на поддержку Киева. По итогам страны-члены не смогли согласовать выделение Киеву даже €5 млрд в качестве военной помощи. Но зато не поскупились на щедрую словесную поддержку Украины — правда, снова без Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейского совета Антониу Кошта (справа) и генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Европейского совета Антониу Кошта (справа) и генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Yves Herman / Reuters

За последние пару месяцев встречи лидеров ЕС превратились чуть ли не в будничное событие с уже привычным набором приоритетных тем: повышение расходов на оборону и поддержка Украины на фоне стремительно падающего интереса США как к помощи Киеву, так и к поддержке Европы в сфере безопасности.

При этом в повестке саммита 20 марта также значилось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, проблем миграции и целого ряда экономических аспектов. Учитывая такое число вопросов, которые лидеры ЕС неоднократно обсуждали и раньше, но так и не сумели до конца согласовать, глава Европейского совета Антониу Кошта предпочел загодя подстраховаться, предупредив, что на этот раз главам государств и правительств стран ЕС почти наверняка придется задержаться в Брюсселе на два дня.

В итоге все обошлось одним днем — 20 марта, но саммит продлился почти до полуночи.

Накануне саммита Еврокомиссия одобрила ослабление фискальных правил, чтобы позволить странам тратить деньги на оборону сверх ранее установленных лимитов, дала зеленый свет на создание нового финансового механизма в размере €150 млрд в виде займов для совместных закупок в сфере обороны и безопасности, а также утвердила идею о том, что перевооружаться странам ЕС надо с опорой на европейских (то есть по умолчанию не американских) производителей вооружений.

Все эти идеи вызвали горячую поддержку стран-членов, но в деталях они расходились. Греческий премьер Кириакос Мицотакис, например, заявил, что план Брюсселя по обороне мог бы быть еще амбициознее, и предложил подумать над идеей грантов странам-членам ЕС для принятия решений об инвестициях в оборону. В свою очередь, глава испанского правительства Педро Санчес предложил включить в категорию «оборонных расходов» еще и борьбу с изменениями климата и кибербезопасность. А его нидерландский коллега Дик Схооф, отметив, что не собирается препятствовать планам повышения расходов на оборону, тут же предупредил, что «устойчивый долг и финансовое здоровье очень важны», а потому Нидерланды не поддержат выпуск еврооблигаций.

На этом фоне поставить окончательную точку в вопросе о том, на каких условиях финансировать грандиозный план перевооружения блока, в минувший четверг так и не удалось.

Разброд и шатания возникли и в отношении еще одной идеи, которую верховный дипломат ЕС Кая Каллас рассчитывала утвердить на нынешнем саммите — договориться о выделении Киеву в текущем году военной помощи на €40 млрд. Еще в начале недели госпожа Каллас утверждала, что этот план пользуется широкой политической поддержкой. Но уже к середине недели стало очевидно, что многие страны ЕС восприняли его в штыки. Причем дело оказалось даже не в Венгрии, которая с самого начала и так не собиралась скидываться на нужды Киева, а во Франции и Италии, не согласившихся с идеей распределять взносы в добровольный фонд помощи Украине на основе размера валового национального дохода. Против выступили также Испания и Португалия.

В итоге к четвергу Кая Каллас была вынуждена резко понизить планку ожиданий. «Реалистичным планом было бы выделение €5 млрд на боеприпасы, и именно над этим мы сейчас работаем»,— заявила она журналистам, заходя на встречу с лидерами ЕС.

Но в итоге Франция и Италия заблокировали предоставление ЕС и этих €5 млрд на закупку 2 млн артиллерийских снарядов для Украины в 2025 году. Италия, по данным источников агентства Bloomberg, запросила «больше технических и финансовых подробностей». Власти Франции отказались комментировать информацию. Но при этом глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон анонсировал проведение в Париже 27 марта очередного саммита «коалиции желающих» помочь Киеву.

Такой нерадостный исход не помешал европейским лидерам продолжить заверять украинского лидера Владимира Зеленского, находившегося 20 марта в Осло и присоединившегося к ним по видеосвязи, в неизменности поддержки со стороны Европы. В частности, Европа поддержала Киев в его скептическом отношении к договоренностям России и США насчет перемирия. «Было выражено общее мнение, что на данный момент никаких реальных переговоров не ведется»,— отметил один из официальных представителей ЕС.

В финальном же заявлении по Украине, где вновь отсутствовала подпись венгерского премьера Виктора Орбана, ЕС подтвердил «постоянную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» и пообещал «продолжать оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку».

На экстренном саммите ЕС две недели назад, когда Орбан отказался поддержать совместное заявление по Украине и лидерам 26 стран пришлось подписывать его без Будапешта, это стало своего рода форс-мажором. На этот раз 26 лидеров загодя договорились вообще Венгрию не привлекать, что, по сути, узаконило ее право быть против остальных членов ЕС.

«Похоже, это новый стандарт»,— заявил изданию Politico один высокопоставленный дипломат, добавив, что лучше иметь более сильный текст, поддержанный 26 странами, чем единогласно принятый 27, но со слабыми формулировками.

При этом Брюссель, похоже, отказался и от часто звучащей ранее идеи наказать Венгрию приостановкой ее права голоса (такую возможность предусматривает ст. 7.2 договора ЕС). Отчасти из-за Словакии, премьер которой Роберт Фицо напомнил на этой неделе, что Братислава «никогда не согласится с любыми санкциями, которые кто-то захочет ввести против Венгрии из-за ее суверенной позиции». А отчасти — чтобы не усугублять впечатление об отсутствии внутри ЕС единства. Впрочем, нынешний саммит оставил такое впечатление и без «помощи» Будапешта.

Наталия Портякова