Орбан: Украине пообещали членство в ЕС за продолжение боевых действий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что почти все члены Евросоюза хотят продолжения боевых действий на Украине. По словам премьер-министра, страны ЕС намерены предложить Украине членство в объединении в обмен на продолжение боевых действий против России.

«Европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать вести войну и, в свою очередь, получит ускоренное членство»,— сказал господин Орбан в интервью на радиостанции Kossuth (цитата по abouthungary.hu).

Он считает, что такое решение будет губительным как для ЕС, так и для Венгрии. «Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас»,— заявил Виктор Орбан. Он добавил, что Венгрия и Словакия выступают «решительно против» такой политики.

Господин Орбан добавил, что считает страны Западных Балкан, в том числе Северную Македонию, Сербию и Черногорию, лучшими кандидатами для вступления в ЕС.

Ранее AFP и Reuters сообщали, что Венгрии удалось добиться частичного снятия санкций с министра спорта России Михаила Дегтярева. Позднее Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что Венгрия потребовала снятия санкций с российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Подробнее о политике Венгрии в отношении Евросоюза читайте в материале «Ъ» «Венгрия против всех».