Кремль назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские власти не собираются препятствовать возможному вступлению Украины в Евросоюз (ЕС). Он назвал это «экономическим интеграционным процессом» и отметил, что «это суверенное право любой страны».

«Речь идет о интеграционных, об экономических интеграционных процессах, и здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать какой-то стране. И мы не собираемся этого делать. Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными и военными альянсами»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Лидеры стран ЕС в декабре 2023 года приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в союз. Кремль называл это решение политизированным. Агентство AP на прошлой неделе сообщило, что несколько стран Европы втайне работают над планом отправки войск на Украину, чтобы «помочь в обеспечении будущего мирного соглашения» с Россией. Публично эту инициативу поддержала Великобритания, а вот Германия назвала обсуждение этого вопроса преждевременным.

Об отношениях Европы с Украиной — в материале «Ъ» «Европа не хочет жить в хате с краю».