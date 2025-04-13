Мерц: Украина не вступит в ЕС и НАТО до окончания боевых действий

Перспектива вступления Украины в Евросоюз и блок НАТО может рассматриваться только после завершения боев, убежден лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц. При этом обещание о членстве Киева в обоих объединениях по-прежнему актуально.

«Украина — очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза»,— отметил господин Мерц в интервью газете Handelsblatt.

В феврале Венгрия наложила вето на начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Позднее дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить конкретные предложения о процессе вступления страны в объединение. По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, ЕС намерен предложить Киеву членство в объединении в обмен на продолжение конфликта.