Politico: шесть европейских стран призвали ускорить вступление Украине в ЕС

Ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины» в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Инициаторы письма считают, что Украина «продемонстрировала замечательный прогресс в проведении реформ», и пришло время для ЕС мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине стать членом союза. «Подтверждая полную и недвусмысленную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом отношении»,— отмечается в письме.

Пир этом уточняется, что процесс расширения ЕС должен быть «предсказуемым», а «двусторонние вопросы, противоречащие общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться посредством добросовестного диалога».

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока говорил, что Венгрия не поддержит итоговый документ саммита ЕС, предстоящего 20–21 марта, если в нем пропишут ускорение евроинтеграции Украины. Венгрия также была единственной страной страной ЕС, которая не поддержала отправку нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. В результате этот пункт не вошел в заявление по итогам саммита ЕС 6 марта. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, страны ЕС намерены предложить Украине членство в объединении в обмен на продолжение боевых действий против России.

Подробности — в материале «Ъ» «Виктор Орбан — один в поле не воин».