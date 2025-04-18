Главные новости к утру 18 апреля

Количество зарегистрированных в России профильных компаний на рынке внутреннего туризма в первом квартале увеличилось почти на 19% год к году. Рост рынка сохранится, но из-за высокой стоимости проектов и сложностей с привлечением финансирования бизнес может их переформатировать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал следующий этап обсуждений урегулирования конфликта на Украине — они пройдут в Лондоне на следующей неделе. В четверг, 17 апреля, в Париже прошла встреча делегаций Украины и США, на которой также присутствовали представители Великобритании, Германии и Франции.

Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН заявил журналистам, что прекращение огня на Украине пока нереалистично. По его словам, причиной стали нарушения договоренностей со стороны Украины о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру.

В 2025 году потребление лома в России может сократиться до 16–17 млн т, ожидают участники рынка. Причина — большее, чем прогнозировалось, снижение спроса на лом со стороны металлургов, которые, вероятно, продолжат сокращать выплавку стали. Экспорт лома сдерживают ограничения и риски профицита сырья на мировом рынке.

США закрывают три из восьми оперативных баз на северо-востоке Сирии. Всего из страны выведут 600 военнослужащих. Закрываются базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и третий гораздо меньший объект. Через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военнослужащие РФ остаются в Сирии на своих позициях. «Вы знаете, что наш специальный посланник посетил Сирию. Наш президент разговаривал с лидером переходного периода. Наши военные находятся там, где они были»,— сказал господин Небензя журналистам.

C лета 2025 года механизм экспериментальных правовых режимов (ЭПР), который позволяет отойти от стандартного госрегулирования ради достижения результата, можно будет использовать и в отношении технологических инноваций. В Минэкономики, подготовившем проект доклада об эффективности ЭПР, уверены, что использование таких «регуляторных песочниц» позволит быстрее выводить на рынок новые разработки.