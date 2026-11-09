Китай подтвердил контакты с РФ и США по трехстороннему саммиту
Китайская сторона поддерживает связь с властями России и США по вопросу возможной встречи лидеров трех стран на саммите АТЭС 18–19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Господин Го не стал предметно отвечать на вопрос французского журналиста, какой может быть повестка трехстороннего саммита и готовы ли его участники обсуждать ситуацию вокруг Ирана и денуклеаризацию, как на том настаивает президент США Дональд Трамп. «Что касается вашего конкретного вопроса, то на данный момент я не располагаю дополнительной информацией по этому поводу»,— ответил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия, Китай и США обсуждают повестку возможной трехсторонней встречи глав государств. По его словам, Соединенные Штаты желают поднять тему ядерного разоружения, но КНР не хочет ее затрагивать. Странам еще предстоит найти консенсус по темам предстоящей дискуссии, сказал пресс-секретарь.
Дональд Трамп не пояснил, что он имеет в виду под «денуклеаризацией». Согласно последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), у России 4,4 тыс. пригодных к применению ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс., а у Китая — 620. История взаимодействия СССР/России и США в сфере контроля над ядерными вооружениями насчитывает более полувека. В последние годы (в том числе в первый президентский срок Дональда Трампа) США пытались подключить к двусторонним переговорам в этой области и Китай, но Пекин не проявлял и пока не проявляет к этому интереса, ссылаясь на то, что его арсенал куда меньше российского и американского.