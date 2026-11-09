Китай подтвердил контакты с РФ и США по трехстороннему саммиту

Господин Го не стал предметно отвечать на вопрос французского журналиста, какой может быть повестка трехстороннего саммита и готовы ли его участники обсуждать ситуацию вокруг Ирана и денуклеаризацию, как на том настаивает президент США Дональд Трамп. «Что касается вашего конкретного вопроса, то на данный момент я не располагаю дополнительной информацией по этому поводу»,— ответил он.