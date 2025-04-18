NYT: США закрывают три из восьми военных оперативных баз в Сирии

США закрывают три из восьми оперативных баз на северо-востоке Сирии. Всего из страны выведут 600 военнослужащих.. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили два высокопоставленных американский чиновника.

Как уточнили в издании, закрываются базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и третий, гораздо меньший объект. Собеседники издания добавили, что через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения. Рекомендовалось оставить в Сирии не менее 500 американских солдат.

В NYT отметили, что президент США Дональд Трамп отнесся скептически по поводу сохранения любых американских войск в стране.

Ранее израильский портал Ynet сообщал, что власти США проинформировали Израиль о скором выводе войск из Сирии. Сообщается, что Израиль пытался предотвратить этот сценарий, но убедить американских коллег изменить позицию не удалось.

В Сирии расположено более десяти военных баз США. Их задача, по словам Пентагона, состоит в борьбе с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ). Вывод американских войск лишит поддержки сирийских курдов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Войска США в Сирии пакуют чемоданы».