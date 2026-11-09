Песков: тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах в ОАЭ

В апреле 2025 года США и Украина подписали сделку по редкоземельным металлам. Стороны договорились о создании двустороннего инвестиционного фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых. США и Украина получат равные права в управлении фондом.