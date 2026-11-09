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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
МирПереговоры

Песков: тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах в ОАЭ

Редкоземельные металлы не войдут в повестку трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября. Как сообщал ранее Дмитрий Песков, главной темой переговоров станут взаимные гарантии безопасности. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что к переговорам присоединится европейская делегация. В Кремле заявляли, что европейские страны в контактах участвовать не будут.
В апреле 2025 года США и Украина подписали сделку по редкоземельным металлам. Стороны договорились о создании двустороннего инвестиционного фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых. США и Украина получат равные права в управлении фондом.
Подробнее о предстоящих переговорах — в материале «Ъ» «Мир замедленного действия».
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