Небензя: прекращение огня на Украине пока нереалистично

Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН заявил журналистам, что прекращение огня на Украине пока нереалистично. По его словам, причиной стали нарушения договоренностей со стороны Украины о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру.

Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, дипломат отметил, что все будет зависеть от условий возможного прекращения огня и формулировок в документе.

Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал соблюдать мораторий. Минобороны РФ ежедневно обвиняет ВСУ в нарушении договоренности. Сама Украина также обвиняет РФ в нарушении перемирия.

Вечером 17 апреля, Дональд Трамп сказал, что ожидает ответа властей России по поводу прекращения боевых действий на Украине до конца недели.